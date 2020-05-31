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وفاة مخرج تلفزيوني بفيروس كورنا في عدن

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

وفاة مخرج تلفزيوني بفيروس كورنا في عدن

الخليج 365 ـ عدن

توفي المخرج التلفزيوني محمد عمر الصافي، في مدينة البريقة، إثر إصابته بجائحة الاوبئة التي ضربت مدينة عدن.

 

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وذكرت مصادر محلية أن المخرج التلفزيوني الصافي توفي بعد ان تم نقله قبل أيام إلى محجر مستشفى بمدينة البريقة.

 

وراح ضحية وباء فيروس والحميات منذ ان ضربت مديريات عدن مطلع مايو/ أيار المئات من المواطنين وسط صمت حكومي مريب.

 

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