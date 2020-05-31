"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأحد 31 مايو /أيار 2020:

- وفاة مواطن في أحد سجون إب بظروف وملابسات غامضة https://www.elyamnelaraby.com/483165 - تعز.. لجنة الطوارئ تسجّل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483162 - إسقاط طائرة حوثية قبل وصولها أجواء مدينة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/483160 - الضالع.. استشهاد فتاة وإصابة 3 أطفال بقصف حوثي غرب قعطبة https://www.elyamnelaraby.com/483156 Advertisements - النشرة التحذيرية المتوقعة للمنخفض الجوي خلال 12 ساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/483154 - البيضاء.. إفشال عملية تسلل للحوثيين ومقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومخازن أسلحة https://www.elyamnelaraby.com/483147 - صد هجوم حوثي عنيف على الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/483144 - قصف حوثي عنيف على القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/483136 - استهداف حوثي على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/483135

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