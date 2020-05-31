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إسقاط طائرة حوثية قبل وصولها أجواء مدينة مأرب

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مأرب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

إسقاط طائرة حوثية قبل وصولها أجواء مدينة مأرب

مأرب - الخليج 365

أسقطت الدفاعات الجوية طائرة حوثية قبل أن تصل أجواء عاصمة محافظة مأرب.

 

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وذكرت مصادر عسكرية، أن  الدفاعات الجوية للأجهزة الأمنية بمأرب أسقطت طائرة حوثية بدون طيار قبل أن تصل أجواء المدينة.

 

وبحسب قوات الأمن الخاصة، فإنها أسقطت عدة طائرات مسيرة منذ بداية العام في كل من خط صرواح والميل والجفينة

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