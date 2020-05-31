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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط طائرة حوثية قبل وصولها أجواء مدينة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
مأرب - الخليج 365
أسقطت الدفاعات الجوية طائرة حوثية قبل أن تصل أجواء عاصمة محافظة مأرب.
وذكرت مصادر عسكرية، أن الدفاعات الجوية للأجهزة الأمنية بمأرب أسقطت طائرة حوثية بدون طيار قبل أن تصل أجواء المدينة.
وبحسب قوات الأمن الخاصة، فإنها أسقطت عدة طائرات مسيرة منذ بداية العام في كل من خط صرواح والميل والجفينة
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