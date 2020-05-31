النشرة التحذيرية المتوقعة للمنخفض الجوي خلال 12 ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، النشرة الإنذارية المتوقعة للمنخفض الجوي خلال 12 ساعة القادمة.



وأضاف المركز في بيان له أنه "في ظل المنخفض الجوي المتمركز جنوب السواحل العمانية في نفس موقعه السابق، حيث يتمركز حاليا على بعد 200 كيلومتر شرق وشمال شرق مدينة الغيضة، حيث سيبقى كمنخفض جوي ، مع احتمال ان يضعف تدريجيا خلال الـ12 الساعة القادمة ، وسوف يتحرك ببطئ باتجاه غرب وجنوب غرب وذلك بمحاذات السواحل الجنوبية لعمان الشقيقة وسواحل بلادنا الشرقية بمحافظة المهرة. وقد تم رصد المعلومات عنه عند الساعة 03:00 محلي على النحو التالي:-

مركز المنخفض الجوي خط العرض17.0 شمالا خط الطول53.9 شرقا سرعة الرياح حول المركز 25-35

بعد مركز المنخفض الجوي عن الغيضة 200 كم

حركة المنخفض الجوي غرب - جنوب غرب

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وبين أن الطقس المتوقع، طقس غائم بسحب ركامية مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على السواحل الشرقية والجنوبية خاصة سواحل محافظات المهرة وحضرموت وقد تمتد الى شبوه و المناطق الداخلية المحاذية لتلك المحافظات، و اجزاء من صحاري المهرة وحضرموت وكذلك أرخبيل سقطرى.

حالة الرياح: شديدة السرعة تصل أعلى سرعة لها 35عقدة.

الرؤية الأفقية: منخفضة جدا بسبب غزارة الامطار.

حالة البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب وارتفاع الموج من 3 إلى 5 امتار.

وحذر الوطني للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الإخوة المواطنين وربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة والرياح الشديدة في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا وارخبيل سقطرى، وينصح بعدم الإبحار في المناطق الآنفة الذكر، كما يهيب بالجهات الرسمية ذات العلاقات وكلا حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التأثيرات الخطيرة للمنخفض الجوي خلال الساعات القادمة، ومتابعة النشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والتفاعل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة