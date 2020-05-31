صد هجوم حوثي عنيف على الدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.



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وقال مصدر عسكري ميداني، إن عناصر المليشيا شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

وأشار المصدر العسكري أن أفراد القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للهجوم، بعد ان خاضوا معها اشتباكات عنيفة بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذ بقية العناصر بالفرار.

وتأتي العمليات العسكرية الحوثية في إطار تصعيدها العسكري الواسع على المناطق المحررة في الحديدة ، وتسعى المليشيات بذلك إلى القضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد.