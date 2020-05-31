- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صد هجوم حوثي عنيف على الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري ميداني، إن عناصر المليشيا شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة والقذائف.
وأشار المصدر العسكري أن أفراد القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للهجوم، بعد ان خاضوا معها اشتباكات عنيفة بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذ بقية العناصر بالفرار.
وتأتي العمليات العسكرية الحوثية في إطار تصعيدها العسكري الواسع على المناطق المحررة في الحديدة ، وتسعى المليشيات بذلك إلى القضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد.
كانت هذه تفاصيل خبر صد هجوم حوثي عنيف على الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.