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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: 5 ذئاب بشرية في بلد عربي يغتصبون مراهقة يمنية في عمر الزهور ويفقدونها عذريتها والشرطة ترفض معاقبتهم لهذا لسبب الصادم الذي لا يخطر على البال (صورة)

2020/05/31 الساعة 08:28 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: 5 ذئاب بشرية في بلد عربي يغتصبون مراهقة يمنية في عمر الزهور ويفقدونها عذريتها والشرطة ترفض معاقبتهم لهذا لسبب الصادم الذي لا يخطر على البال (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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