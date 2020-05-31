قصف حوثي عنيف على القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.



وأفادت مصادر محلية في الدريهمي ان المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في المديرية بقذائف الهاون، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 بشكل عشوائي.

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وأضافت المصادر ان القصف آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء.

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف مديرية حيس ومنظمة الجبلية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات.