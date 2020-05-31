الأجهزة الأمنية والعسكرية عيون ساهرة لإنجاح حظر التجوال وحماية المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة المكلا تنفيذ الخطة الأمنية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفترة ما بعد العيد امتداداً لنجاحاتها الى جانب الأجهزة العسكرية في تنفيذ خطة شهر رمضان المبارك.



ويحرص الجنود والضباط والصف على تنفيذ قرار حظر التجوال الذي أعلنه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

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واستحدثت الأجهزة الأمنية والعسكرية نقاط تفتيش مفاجئة على الشوارع والخطوط الرئيسية، كما قامت بتسيير دوريات في كل الأحياء لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال حفاظاً على سلامتهم وسلامة أهاليهم.

وأكد وكيل وزارة الداخلية المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، حرص المؤسسة الأمنية على انجاح خطة حفظ الأمن ومنع التجوال، معرباً عن ارتياحه البالغ نيابة عن منتسبي الجهاز الأمني، للإشادة التي تلقتها الأجهزة الأمنية والعسكرية اليوم من محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي أشاد وأثنى بأداء وانضباط منتسبي الأجهزة الامنية والعسكرية ونجاحهم في تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

ويأتي قرار حظر التجوال الذي أعلنته قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بعد تزايد أعداد المصابين بفايروس كورونا، حيث بلغت أعدادهم وفقاً لآخر الإحصائيات إلى 88 حالة إصابة مؤكدة، و36 حالة وفاة، و7 حالات تعافي، بينما بلغ عدد المخالطين النشطين إلى 838 حالة.

ودعت الأجهزة العسكرية والأمنية الاخوة المواطنين إلى الالتزام بقرار حظر التجوال، وأخذ الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تجنب الازدحام وعدم المصافحة وتقليل الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.