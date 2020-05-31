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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ولي العهد السعودي يدق ساعة الصغر ويباغت الجميع بخطوة مرعبة اثارت جنون ولي عهد ابو ظبي وجعلته يدرك ان السيطرة على الجنوب من سابع المستحيلات

2020/05/31 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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