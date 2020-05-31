فيما الاف اليمنيين ممنوعين من السفر.. طائرة خاصة تصل صنعاء لنقل موظف اممي مصاب بكورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت منظمات يمنية، الآمم المتحدة الى التعامل مع الوضع في اليمن بمسؤولية جاده، سيما في ظل انتشار العديد من الاوبئة ومنها فيروس كورونا.

واشارت المنظمات الى ان قيام الامم المتحدة بإرسال طائرة خاصة لنقل احد العاملين في المنظمة الدولية باليمن بعد تعرضه لوعكه صحية تكشف حقيقة اللامبالاه التي تتعامل بها الامم المتحدة مع اليمنيين، مذكرين القائمين على الامم المتحدة بحجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن، سيما مع تفشي جائحة كورونا وندرة الخدمات الصحية، بسبب استمرار العدوان الأمريكي السعودي المستمر منذ ستة أعوام دون أن تقوم الأمم المتحدة وهيئاتها بمسؤولياتها لتخفيف هذه الأزمة الإنسانية التي تصفها بالأسوأ بالعالم.

ولفت الى ان الامم المتحدة قامت بارسال طائرة خاصة الجمعة الفائته لنقل سائق ليزا غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن سالم محمد الشيخ عقب اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما ينتظر الآلاف من اليمنيين المصابين بامراض مزمنة غير قادرين على الخروج من اليمن لتلقي العلاج.