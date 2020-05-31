تعز: لجنة الطوارئ تسجّل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس.



وقالت اللجنة، في بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن "عدد الحالات المشتبهة التي تم فحصها أمس الجمعة ثمان حالات مشتبهة، وكانت النتيجة ثلاث حالات إيجابية و 5 حالات سالبة".

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في تعز إلى 43 حالة، بينها 10 وفيات، و 4 حالات تعافي منذ مطلع مايو/ أيار الجاري.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات النشطة بلغت 29حالة وأنها تتلقى العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي تحت ملاحظة فريق الاستجابة.

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وأشارت إلى أن فرق الاستجابة السريعة تقوم بالتقصي والتتبع للجمع المعلومات عن الحالات المخالطة للحالات المؤكدة ووضعها في الحجر المنزلي وأخذ عييات وتسليمها للمختبر المركزي لفحصها.

في السياق، دشن مكتب الصحة والسكان بتعز حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للحميات في مديريات المدينة (القاهرة، وصالة والمظفر).

وقال منسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والحميات بمكتب الصحة الدكتور سيف الحياني إن "الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام وتأتي في إطار الجهود التي يقوم بها مكتب الصحة من أجل مكافحة الأوبئة والحميات المنتشرة بالمدينة" وفقًا لما أورده مكتب الصحة على صفحته بموقع فيسبوك.



وأمس الجمعة، أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في تعز، مجموعة من الإجراءات الاحترازية بعد تزايد الإصابات بالفيروس.



وتضمنت الإجراءات منع دخول القات لمدة ثلاثة أيام وإغلاق المساجد والمطاعم، بالإضافة إلى حظر التجوال لساعات معينة (لم تحددها).

