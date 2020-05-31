موجة نزوح غير مسبوقة من عدن جراء تدهور الخدمات وتفشي الأوبئة

قالت مصادر محلية، في العاصمة المؤقتة عدن، إن مئات الأسر نزحت إلى محافظات مجاورة عقبت تفشي الأوبئة وانهيار الخدمات الأساسية.



وأوضحت المصادر أن موجة النزوح بدأت من منتصف الشهر الجاري، لكنها تضاعفت من بعد عيد الفطر.



وتشير المصادر إلى أن الأسر غادرت صوب محافظات تعز واب وابين ولحج والضالع أبين وشبوة.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن والخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم من الامارات، انتشاراً واسعاً للأوبئة خلف مئات الوفيات، إضافة إلى تدهوراً مريعاً في الخدمات الأساسية لاسيما خدمات المياة والكهرباء.



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