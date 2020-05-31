وفاة ثلاثة سجناء في السجن المركزي بصنعاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا

توفي ثلاثة من نزلاء السجن المركزي بصنعاء، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).



ونقل موقع "يمن مونيتور" عن مصادر في السجن المركزي بصنعاء، الجمعة، القول "إن ثلاثة من السجناء توفوا بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الجاري، وأن السجناء الثلاثة أصيبوا بالفيروس ونقلهم الحوثيون للخارج دون تقديم معلومات أخرى"



ومن شأن تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي أن يشكل كارثة على مئات السجناء.



وكانت أمهات المختطفين والشبكة اليمنية للحقوق، قد أعلنتا في وقت سابق عن حالتي إصابة بفيروس كورونا في السجن المركزي بصنعاء، داعية مليشيا الحوثي إلى سرعة إطلاق سراح المختطفين.



وتتكتم مليشيا الحوثي الانقلابية عن إصابات ووفيات فيروس كورونا في العاصمة ومناطق سيطرتها، وتشير تقارير غير رسمية عن إصابة ووفاة المئات بالوباء.



ولم تعلن مليشيا الحوثي منذ تفشي الفيروس إلاّ عن أربعة حالات جميعها في صنعاء، من بينها حالة وفاة وحالتي شفاء.



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