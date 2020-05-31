شكرا لقرائتكم خبر عن قرار “تاريخي” يطبق في “مينيابوليس” الأمريكية لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز السبت عن التعبئة الكاملة لقوات الحرس الوطني في الولاية على خلفية احتجاجات واسعة النطاق في مدينة مينيابوليس.
ونوه خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الولاية، فيما أشار الحرس الوطني في الولاية على حسابه في “تويتر” إلى أن هذا الإجراء لم يتخذ منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار إلى أن الأولوية القصوى تكمن الآن في استعادة النظام في شوارع مينيابوليس، مؤكدًا أن ما شهدته المدينة الليلة الماضية من الاحتجاجات وأعمال الشغب والنهب والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين لم تعد له أي علاقة بمقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد خلال توقيفه جراء استخدام ضباط شرطة العنف المفرط.
وأوضح الحاكم أن عناصر الأمن واجهت الليلة الماضية عبوات ناسفة يدوية الصنع، محملا جماعات ذات مستوى تنظيم عال المسؤولية عن اتباع استراتيجية ممنهجة بغية منع السلطات في الحفاظ على النظام.
واختتم أن 80% من المتظاهرين في مينيابوليس لم يكونوا من السكان المحليين بل جاؤوا من مناطق أخرى، متعهدا بتنفيذ اعتقالات جديدة في حال تجدد المظاهرات هذه الليلة وفي الليالي القادمة.
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