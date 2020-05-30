شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأربعاء.. جلسة نقاشية من "نورمبرج إلي لاهاي" و مابعدها مسيرة القضاء الجنائي الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنعقد جلسة نقاشية بعنوان من نورمبرج إلي لاهاي و مابعدها: مسيرة القضاء الجنائي الدولي مع البروفسور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام جمهورية مصر العربية.



كما أن الجلسة ستكون يوم الأربعاء 2020.6.3 الساعه الخامسه عصرا.

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