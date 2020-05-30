مسام يعلن عن نزع 316 لغماً حوثياً خلال أول أسبوع في العيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي “مسام” لنزع الألغام في اليمن، اليوم السبت 30 مايو /أيار 2020م، عن نزع كمية جديدة من الألغام والذخائر الغير منفجرة خلال إيام عيد الفطر المبارك، والتي كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها قبيل دحرها.



ووفقاً لتصريحات ‏مدير غرفة عمليات المشروع ، فإن فرق المهام الخاصة بالمشروع تمكنت خلال أسبوع العيد من نزع 316 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

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وأكد ‏مدير العمليات في مشروع “مسام”، أن مجموع ما تم نزعه منذ بداية شهر مايو ولغاية يوم 28 منه بلغ 4120 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وأوضح مدير العمليات بالمشروع ، أن ‏فريق المهام الخاصة التابع لمشروع مسام نزع خلال أسبوع العيد 257 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى نزع 56 لغماً مضاداً للدبابات و 3 عبوات ناسفة.

وأشار “‏أسامة القصيبي” مدير عام المشروع إلى أن مجموع ما نزعته فرق “مسام” منذ انطلاق المشروع بلغ 167303 ألغام، وذخائر غير منفجرة.