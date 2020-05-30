شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخدمة المدنية :تمديد الاجازة الرسمية لعيد الفطر الى 11 يونيو بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 اقرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ، اليوم، تمديد الاجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك لمدة أسبوعين على ان تنتهي يوم ١١ يونيو، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وقالت الوزارة في بيان لها "ان تمديد الاجازة يأتي نظراً لتداعيات الوضع الصحي الناتج عن انتشار جائحة كورونا". وأضافت" على الوزراء والمحافظين وروساء الأجهزة والهيئات المركزية المرتبطة خدمات وحداتهم بصحة ومعيشة المواطن والتي استمرت بأدائها خلال إجازة العيد مواصلة تقديم تلك الخدمات ومراجعة قوام المكلفين فيها في ضوء حجم وطبيعة وأهمية تلك الخدمات في الظروف الحالية ورفع تصورها للجنة العليا للطوارئ بشأن تنظيم الدوام فيها".

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