شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن نجاح دواء أطفال في علاج فيروس كورونا بنسبة شفاء قياسية .. " اسم الدواء و تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن باحثون أمريكيون نجاح دواء أطفال في علاج مصابين بفيروس كورونا المستجد، بنسبة شفاء قياسية.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، نقلا عن مجلة “ساينس دايلي”، كشف باحثون في مستشفى سينسيناتي للأطفال في أمريكا، تعافي 90% من البالغين المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد-19″، بعد علاجهم بدواء الأطفال “روكسوليتينيب”.

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ويستخدم دواء “روكسوليتينيب” أو “Ruxolitinib” في علاج مرض المناعة لدى الأطفال، وتم تجربته لعلاج مرضى الحالات الشديدة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل تعافى 90 % منهم خلال أسبوعين فقط من بدء العلاج مقارنة بهؤلاء الذين عولجوا بأدوية وهمية.

وأعلن الباحثون أن 10% من المرضى الذين تلقوا العلاج شعروا بتسحن في صحتهم النفسية مقارنة بهؤلاء الذين تناولوا العلاجات ذات التأثير الوهمي، مشيرين إلى أن الدواء ساعدهم على التعافي بشكل أسرع.