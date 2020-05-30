شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تصدم أصحاب هذه الثلاث الأنشطة بهذا القرار ! .. ( فيديو ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور عبدالله عسيري الوكيل المساعد للصحة الوقائية أن هناك عدد من الأنشطة لن تعود للعمل حتى يتم القضاء على كورونا.
وقال “عسيري” في مقابلة على شاشة “الإخبارية”: ” الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما فيها صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء.
وأضاف: “هناك تقييم مستمر عن نشاط المرض وعدد الإصابات والدخول في المنشآت الصحية، وهذا الذي يحدد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها والفترة الزمنية لكل إجراء”..
وأوضح أن هناك بعض الأنشطة التي بها تقارب جسدي ستكون في المرحلة الخضراءوهي لم تحدد إلى الآن، وهي تتغير باستمرار على حسب الوضع الوبائي للمرض.
وأكد أن كل يوم هناك تقييم وإعادة تقييم، وقد نتأخر في بعض الإجراءات على حسب الوضع الوبائي الفعلي للمرض في أرض الواقع”.
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