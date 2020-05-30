شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات كورونا.. لقاح صيني نهاية العام ونتائج "مشجعة" لعقار مخصص لعلاج الروماتيزم وتركيا تستأنف الطيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كرت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين أن لقاحا صينيا للوقاية من كورونا سيكون جاهزا نهاية العام، فيما أعطى عقار أناكينرا المخصص لأمراض الروماتيزم نتائج "مشجعة" لعلاج الحالات الحادة من فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشارت اللجنة على مواقع التوصل الاجتماعي إلى أن أكثر من ألفي شخص يشاركون في تجارب لقاحات طورها كل من معهد ووهان ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية، موضحة أنه يمكن أن يكون هناك لقاح جاهز للسوق قريبا ربما في نهاية العام الجاري أو أوائل 2021. ودخلت اللقاحات التي طورها المعهدان المرحلة الثانية من التجارب السريرية. ويتبع المعهدان مجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية التي تشرف على إدارتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول. ولدى الصين خمسة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد في مرحلة التجارب على البشر. في هذا السياق، أعطى عقار أناكينرا المخصص لأمراض الروماتيزم، نتائج "مشجعة" في معالجة الأشكال الحادة من كوفيد-19، من خلال خفض خطر الوفاة والحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة، وفقا لدراسة فرنسية. وكتب الطبيب المتخصص في أمراض الروماتيزم راندي كرون من جامعة ألاباما، في الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانسيت روماتولوجي"، أن "الانخفاض الكبير في معدل الوفيات المرتبط باستخدام أناكينرا لدى المصابين بكوفيد-19 في هذه الدراسة، أمر مشجع في هذه الأوقات". ووفقا للفريق الطبي المؤلف من توما هويت وزملائه في مستشفى باري سان جوزيف، فإن حقن هذا العقار تحت الجلد لمدة 10 أيام لـ52 مريضا يعانون من "شكل حاد من كوفيد-19، أدى إلى انخفاض في خطر الوفاة والحد من الانتقال إلى العناية المركزة لتلقي مساعدة في التنفس عن طريق الأجهزة الاصطناعية". وقد نقل ربع المرضى الذين عولجوا بأناكينرا إلى العناية المركزة أو توفوا، مقارنة بنحو 73% ممن لم يتلقوا هذا العلاج الحيوي. وشارك في الدراسة 44 مريضا عولجوا في السابق في المؤسسة نفسها لمقارنة النتائج، ولدى المجموعة التي تلقت العقار، لوحظ انخفاض سريع في متطلبات الأكسجين بعد سبعة أيام من العلاج. تحذيرات وفي الأثناء، حذر ثلاثة مستشارين علميين للحكومة البريطانية من أن مرض كوفيد-19 لا يزال ينتشر بسرعة شديدة في البلاد، بما لا يسمح برفع قيود العزل العام، ووصف أحدهم القرار بأنه سياسي. وتبدأ إنجلترا تخفيف إجراءات العزل تدريجيا من يوم الاثنين، إذ ستسمح بتجمع عدد لا يتجاوز ستة أشخاص في أماكن مفتوحة، كما ستفتح المدارس الابتدائية أبوابها لبعض الصفوف. وقالت الحكومة إنها تأمل أن يساهم تطبيق نظام جديد -تطلب من خلاله من مخالطي الحالات المؤكدة عزل أنفسهم- في احتواء الفيروس ومساعدة البلاد في العودة لأنشطتها. لكن مدير مؤسسة ولكام تراست للأبحاث وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، قال إنه يتفق مع زميله جون إدموندز على أن "كوفيد-19 ينتشر على نحو شديد السرعة، بما لا يسمح برفع العزل العام في إنجلترا". وتوفي ما يربو على 48 ألف شخص جراء الإصابة بكوفيد-19 في بريطانيا، مما يجعلها ضمن أكثر البلدان تضررا في العالم. في المقابل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني -اليوم السبت- إن المساجد ستفتح أبوابها من جديد للصلاة يوميا في أنحاء البلاد، على الرغم من أن بعض المناطق تشهد معدلات مرتفعة من العدوى بفيروس كورونا. وصرح روحاني للتلفزيون الرسمي أيضا بأنه سيجري تمديد ساعات العمل في مراكز التسوق بعدما كانت متاحة حتى السادسة مساء فقط، وذلك في خطوة إضافية ضمن خطط الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام. وفي تركيا، أعلن وزير النقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، في إطار خطوات تخفيف التدابير المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. ولفت إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في مكافحة كورونا بفضل الإجراءات المتخذة، وعودة البنية التحتية للنقل إلى وضعها الطبيعي. وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 364 ألفا و362 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، وفق تعداد وضعته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسميّة السبت، وسجلت نحو 6 ملايين إصابة منذ ظهور الوباء في 196 دولة ومنطقة. والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا، إذ سجلت 102 ألف و836 وفاة، تليها بريطانيا (38 ألفا و161)، ثم إيطاليا (33 ألفا و229) وفرنسا (28 ألفا و714) والبرازيل (27 ألفا و878) وإسبانيا (27 ألفا و121). وسجل أعلى معدل وفاة مقارنة بعدد السكان في بلجيكا (816 وفاة لكل مليون نسمة)، تليها إسبانيا (580) ثم المملكة المتحدة (562) وإيطاليا (550) وفرنسا (440) والسويد (431) وهولندا (346) وإيرلندا (333) والولايات المتحدة (311).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات كورونا.. لقاح صيني نهاية العام ونتائج "مشجعة" لعقار مخصص لعلاج الروماتيزم وتركيا تستأنف الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.