شاهد : احتشاد مسلح كبير لقبائل صعدة في مدينة مأرب (صور وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - احتشد الآلاف من أبناء محافظة صعدة، السبت 30 مايو/أيار، في مهرجان جماهيري كبير بمحافظة مارب جرى خلاله إعلان تدشين مطارح قبائل صعدة وأبنائها الأحرار لإسناد وتعزيز أبطال الجيش في مختلف الجبهات ضد جماعة الحوثي .

وفي كلمته خلال الفعالية، أشاد وكيل محافظة صعدة الشيخ على الحماطي، بمواقف أبناء صعدة المرابطين لدعم وإسناد الجيش الوطني، لافتا إلى السبق الذي جسّده أبناء صعدة في محاربة المشروع الإمامي "فهم من أطلقوا الرصاصة الأولى ضد جماعة الحوثي التخلف والظلال وهم من سيطلقون الرصاصة الأخيرة في صدر آخر متمرد سلالي على أرض الوطن".

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وأكد الوكيل الحماطي، أن "محافظة صعدة بهويتها الجمهورية ستبقى عصية على كل مشروع رجعي سلالي وستظل داعمة للثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية".

وفي بيان إشهار هيئة الإسناد الشعبية وتدشين مطارح قبائل صعدة، أكد أبناء محافظة صعدة وقوفهم خلف القيادة السياسية وجهوزيتهم الكاملة لإسناد الجيش الوطني في كافة جبهات القتال، داعياً إلى رص الصفوف تحت راية الشرعية الدستورية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.