شكرا لمتابعة خبر عن قيادة القوات المشتركة : تصدر بيان غاضب وتحدد موقفها من معارك ابين بين قوات الشرعية والمجليس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي بيان ناري عقب الزج باسمها في المشاركة بمعارك ابين ودعمها لقوات الانتقالي ضد الشرعية.

اوضحت المشتركة موقفها من الاحداث ومحاولة البعض الصيد في الماء العكر في الوقت الذي يتطلب فيه توحيد الجهود لمواجهة جماعة الحوثي، أبابيل نت يعيد لكم نشر بيان القوات المشتركة في الساحل الغربي.

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نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

في الوقت الذي نتطلع فيه لتوحيد صفوف كل القوى والمكونات المناهضة للمشروع الحوثي الكهنوتي المدعوم إيرانياً الذي دمر اليمن وأهلك الحرث والنسل وصادر مؤسسات الدولة وأدخل البلاد في أتون صراعات داخلية وحروب عبثية، يحاول البعض الاصطياد في الماء العكر من خلال إطلاق تصريحات تضر بوحدة الصف المقاوم لجماعة الحوثي ومشروعها الظلامي المتخلف زاعمين كذباً وبهتاناً مشاركة القوات المشتركة بالساحل الغربي في الأحداث المؤسفة التي تجري في جنوب الوطن.

وإننا في قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي إّذ نبدي استغرابنا لمثل تلك التصريحات والتسريبات التي ما أنزل ألله بها من سلطان فإننا نؤكد لجميع أبناء شعبنا نفينا القاطع لأي مشاركة في تلك الأحداث المؤسفة التي تجري في جنوب الوطن، وذلك انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية واستشعاراً منا لخطورة المرحلة التي تتطلب من الجميع العمل على رأب الصدع.

إننا في قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي وحرصاً منا على وحدة الصف واهمية توحيد كافة الجهود لمواجهة جماعة الحوثي والتمدد الإيراني في فإننا ندعو إلى تنفيذ إتفاق الرياض كحل مرض للجميع، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للتطبيق العملي لاتفاق الرياض من أجل تفويت الفرصة على أعداء شعبنا وامتنا الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار المنطقة.

مهيبين بالجميع إستشعار مسئولياتهم في هذه المرحلة الخطيرة وتوجيه الجهود والإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا التي أصبحت تفتك بأبناء الشعب اليمني في كل المحافظات لتضيف معاناة جديدة إلى المعاناة التي خلقتها المليشيات الحوثية والتي ترفض التعامل مع هذا الوباء القاتل بشفافية.

مشددين على مواصلة النضال وتقديم التضحيات تلو التضحيات في سبيل تحرير وطننا وتخليص شعبنا من عبث وإجرام جماعة الحوثي العدو الأوحد لشعبنا ووطننا وأمتنا، نائين بأنفسنا عن أي اصطفاف جانبي قد يضر بوحدة الهدف الذي ننشده والمتمثل في تحرير كل تراب اليمن الطاهر من رجس الحوثيين.

مثمنين التضحيات الجسيمة للأبطال الميامين من منتسبي كافة اطراف العمل الوطني المناوئين للمشروع الحوثي وبإسناد من التحالف العربي والذين قدموا دماءهم الزكية رخيصة من أجل رفعة وعزة وحرية الشعب اليمني الأبي ممرغين أنوف الحوثيون في الوحل.

النصر لشعبنا وجيشنا ومقاومتنا الباسلة

الرحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى

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صادر عن قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي

السبت 30 مايو 2020م