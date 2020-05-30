شكرا لمتابعة خبر عن المواجهات تشتعل من جديد بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في ابين .. وقضف مدفعي متبادل والضحايا من المدنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجدد المواجهات والقصف المدفعي المتبادل بعد ظهر اليوم بين القوات الحكومية وقوات الانتفالي في منطقة الشيخ السالم والطرية بمحافظة ابين مما اسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. وقال مصدر محلي ان قوات الشرعية اطلقت قذائف الهاون بإتجاه تمركز قوات الانتقالي مما ادى الى سقوط احداها في الشارع الرابط بين شقرة والشيخ سالم. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضاف المصدر فيما القذيفة الاخرى سقطت في منطقة قريبة من زنجبار ادى الى مقتل اثنين مواطنون على الفور ووفاة الاخر بمستشفى في أبين. وواصل قائلا ان المواطنين القتلى كانوا على متن باص نوع هايس قادما من شقرة الى محافظة عدن. واختتم بالقول هناك ستة جرحى اخرين سقطوا اثنان منهم تم نقلهم الى مستشفيات.

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