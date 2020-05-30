شكرا لمتابعة خبر عن اول تحرك للحكومة اليمنية ... عقب اغلاق مختبرات الفارابي بشرورة الذي كان يبتز المسافرين اليمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وزارة الخارجية بالتحقيق الفوري والعاجل بابتزاز المواطنين اليمنيين المقيمين في السعودية الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن برسوم عاليه، والمعالجة السريعة في هذا الأمر.

وجاء التوجيه بعد أن تم تسريب وثائق تفيد بأن مندوب السفارة في منفذ الوديعة ألزم العالقين اليمنيين في شروره بضرورة فحص كورونا PCR ومن أحد المختبرات وبرسوم باهضة تصل إلى ١٣٠٠ ريال للفحص الواحد.

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وفي وقت سابق ذكرت مصادر محلية ان السلطات السعودية اقدمت اليوم السبت على اغلاق مختبرات طبية في منطقة شرورة كانت تستغل المغتربين اليمنيين لاجراء فحوصات طبية بمبالغ مالية كبيرة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن السلطات السعودية اغلقت مختبرات الفارابي الطبية في منطقة شرورة التي كانت تستغل حاجة المغتربين اليمنيين وتجري لهم فحوصات طبية بمالغ مالية كبيرة.

وبحسب المصادر فإن السلطات أجبرت المختبر بإعادة المبالغ المالية إلى أصحابها.

وكان المختبر يجري الفحوصات الطبية بمبلغ يصل إلى 1300 ريال سعودي.

وأكدت المصادر أن المختبر يمارس عملية النصب هذه بتعاون وتنسيق مع شخصيات مسؤولة في الحكومية اليمنية.

وكانت اللجنة العلياء للطوارئ قد أقرت في اجتماعها الخميس برتوكولا لعودة العالقين الى أرض الوطن والتي من ضمنها ضرورة وجود شهادة فحص ال PCR والتي تتضمن خلو الفرد من المرض.