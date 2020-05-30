اعتقال قائد عسكري في مأرب من قبل التحالف السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب كشفت وسائل إعلام محلية، أن قوات سعودية وخبراء أمريكيون غادروا مراكز لهم في مأرب بطريقة سرية.

وأوضح مصدر خاص لموقع “عدن تايمز” أن القوات السعودية والخبراء الأمريكيون تركوا معداتهم وأجهزتهم في مراكزهم بمأرب حتى لا يثيروا الانتباه.

من جانبها افادت مصادر خاصة بموقع “الخليج 365” قيام التحالف السعودي بإعتقال عمر الشدادي (قائد مايسمى كتيبة المهام) في الشرطة العسكرية المواليه للفار هادي بسبب انسحابه من المواقع التي تتمركز فيها قواته

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