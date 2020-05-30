شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد كيف كان شكل الفنانة نسرين طافش قبل ان تجري عمليات تكبير لصدرها ومؤخرتها... صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر الممثلة السورية نسرين طافش من النجمات السوريات الجميلات، ومسيرتها في التمثيل كانت عادية وكذلك في عالم الغناء، لكتها تتبع في أغلبية الأحيان موضة الإثارة والإغراء وعرض مؤخرتها عبر صورها وفيديوهاتها.

صورة قديمة لها تداولها بكثرة، وقالوا إنها خضعت لعمليات تجميل كثيرة لتصبح كما هي اليوم.

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وحسب الصورة، أجرت عملية تجميل لأنفها ووجنتيها، وغيرت من شكل حاجبيها عبر التاتواج وغيرت لون شعرها، ونفخت شفتيْها.

في الماضي لم تكن لديها المؤهلات لتكون نجمة صف أول، وحين رأينا الصورة لم نعرفها أبداً، أما نسرين الحالية تتمتع بمقوّمات حديثة تؤهلها لأدوار الإغراء.