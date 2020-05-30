الجابري يوضح للرأي العام ما تم تداوله من إحتجاز قيادة المنطقة العسكرية الثانية لأحد الصحفيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نفى الناطق الرسمي بإسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري ما تم تداوله من إحتجاز قيادة المنطقة العسكرية الثانية لأحد الصحفيين بالمكلا.



حيث قال "الناطق" في توضيح منه للرأي العام إن الشخص المذكور في بعض المواقع الإخبارية المحلية التي تداولت الخبر حول إحتجازه ، و كذا منصات التواصل الإجتماعي هو عبدالله عوض بكير ، وهو جندي منتسب لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ويحمل الرقم العسكري 1062673، والذي سيحاكم عسكريا وفقًا للأنظمة والقوانين العسكرية لإرتكابه أعمال منافية للقانون

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مبدياً إستغرابه التام لما حصل من إستغلال لهذه القضية من قبل أطراف تهدف للإساءة إلى السلطات المحلية والعسكرية.

كما نفى الناطق الرسمي بإسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية المنشورات المتداولة عن إقامة أحكام عُرفية، وما يروج لها من إشاعات من قبل البعض.

مؤكداً حرص المنطقة العسكرية الثانية على مصالح المواطنين، ومصالح حضرموت، وعدم السماح بالإضرار بها ومقدراتها.