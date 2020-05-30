- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجابري يوضح للرأي العام ما تم تداوله من إحتجاز قيادة المنطقة العسكرية الثانية لأحد الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
نفى الناطق الرسمي بإسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري ما تم تداوله من إحتجاز قيادة المنطقة العسكرية الثانية لأحد الصحفيين بالمكلا.
حيث قال "الناطق" في توضيح منه للرأي العام إن الشخص المذكور في بعض المواقع الإخبارية المحلية التي تداولت الخبر حول إحتجازه ، و كذا منصات التواصل الإجتماعي هو عبدالله عوض بكير ، وهو جندي منتسب لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ويحمل الرقم العسكري 1062673، والذي سيحاكم عسكريا وفقًا للأنظمة والقوانين العسكرية لإرتكابه أعمال منافية للقانون
مبدياً إستغرابه التام لما حصل من إستغلال لهذه القضية من قبل أطراف تهدف للإساءة إلى السلطات المحلية والعسكرية.
كما نفى الناطق الرسمي بإسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية المنشورات المتداولة عن إقامة أحكام عُرفية، وما يروج لها من إشاعات من قبل البعض.
مؤكداً حرص المنطقة العسكرية الثانية على مصالح المواطنين، ومصالح حضرموت، وعدم السماح بالإضرار بها ومقدراتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجابري يوضح للرأي العام ما تم تداوله من إحتجاز قيادة المنطقة العسكرية الثانية لأحد الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.