رئيس الأركان: عدو اليمنيين الوحيد هو الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

الخليج 365 - عدن

قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، "ان كل أبناء الجيش الوطني هم أبناؤه وأن العدو الوحيد لليمن واليمنيين هو عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".



جاء ذلك خلال تشييع نجله النقيب فهد صغير بن عزيز، ونجل شقيقه عبدالكريم علي حمود بن عزيز، ورفاقهم الذين استشهدوا في الاستهداف الغادر الثلاثاء الماضي.

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وأكد الفريق بن عزيز أن معركة الحسم مستمرة حتى استئصال مليشيات الحوثي الكهنوتية المدعومة إيرانيًا ولن تكون اليمن إلا جمهورية عربية".

وأضاف: "الوقت وقت الجد والعمل وتوحيد الصفوف لمواجهة عصابة الكهنوت وما لم يتم توحيد الصف الجمهوري وتوحيد كل الجهود والترفع عن الصغائر فان المستفيد الوحيد سيكون الانقلابيين".

كما أكد رئيس الأركان أن الجيش قادر على القضاء على كل المشاريع الصغيرة وبسط نفوذ الدولة على كامل تراب الوطن تحت قيادة فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مثمنًا التضحيات التي يقدمها أبناء الجيش في المعركة المقدّسة التي يخوضها اليمنيون ضد أبشع كهنوت في تاريخ البلاد.

ونوه بالدور البارز لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والدعم الكبير الذي تقدمه لإسناد الجيش الوطني في كافة جبهات القتال للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة