شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ بتعز تقر منع دخول القات لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 الخليج 365 - متابعات أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليوم تطبيق مزيدا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع معدل الاصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

حيث اقرت اللجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق تنفيذ رش ضبابي وتعقيم للشوارع والحارات في المدينة وعدد من المناطق الموبوءة واغلاق المطاعم والبوفيات والسماح فقط بالأكل السفري شريطة الالتزام بالاجراءات الوقائية. Advertisements كما أقرت اللجنة منع دخول القات لمدة ثلاثة أيام ، والسماح بعد ذلك بدخوله بنظام معين بحيث يمكن توزيعهم بالحارات بموجب تصاريح واجراءات معينة تمنع الإزدحام وإغلاق المناطق المصنفة بأنها موبوءة، من اجل الرش والتعقيم وتقصي الحالات بحسب خطة مكتب الصحة وكذلك إلزام جميع الباعة في المحلات التجارية والاسواق بالالتزام بالكمامات والقفازات والتعقيم اثناء ممارسة عملهم. وأقرت فرض غرامة مالية لمن يخالف تلك الاجراءات وإقفال محلاتهم والزام المستشفيات العامة والخاصة بعمل غرف خاصة لفرز المرضى، وارتداء ادوات السلامة للعاملين فيها والالتزام بالرش والتعقيم. وشددت لجنة الطوارئ على ضرورة إغلاق المساجد واتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بمن يخالف التوجيهات

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