شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد محور تعز في زيارة ميدانية لقوات الجيش الوطني بجبهات القتال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، أبطال الجيش الوطني في جبل هان وفي جبهة الصياحي وعدد من المواقع القتالية غرب المدينة.



واطلع على سير العمل الميداني والقتالي في الجبهة الغربية.. مشيداً ببسالة وشجاعة أبطال الجيش وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن تعز، وحثهم على مزيدا من الصبر والثبات، ونبذ اليأس والتشبث بالأمل حتى تحقيق النصر.

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