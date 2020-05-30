شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تتسلم 16 طنا من الأدوية والمحاليل لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت وزارة الصحة والسكان العامة 16 طن من الأدوية والمحاليل الطبية ومستلزمات الحماية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا مقدمة من منظمة الصحة العالمية.



ودعت وكيلة الوزارة الدكتورة اشراق السباعي، منظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات إلى بذل المزيد من الجهود العاجلة لتوفير ما يلزم للقطاع الصحي كي تتمكن الفرق الطبية للقيام بواجبها في مواجهة هذا الوباء.

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