رئيس الوزراء يطمأن على سلامة ركاب وطاقم سفينة المنار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

الخليج 365 - عدن

اطمأن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على سلامة ركاب وطاقم السفينة "المنار" من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى، ووصولهم بسلامة الله إلى محافظة المهرة بعد أكثر من عشرة أيام من فقدان التواصل معهم خلال رحلتهم من حضرموت إلى سقطرى.



واجرى رئيس الوزراء، اتصالات هاتفية مع محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، وعدد من ركاب السفينة، وهنأهم بسلامة الوصول عقب العثور على سفينتهم قبالة الشواطئ العمانية بعد تعطل محرك السفينة.. موجها بصرف مبالغ مالية لجميع ركاب السفينة وطاقمها وتوفير ما يحتاجونه اثناء اقامتهم في المهرة.

Advertisements

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى ان الجهات الحكومية والسلطة المحلية كانت على تواصل مستمر ودائم مع قيادة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية للمساعدة في البحث عن السفينة والتي تكللت بالنجاح والعثور عليهم سالمين.. مؤكدا التزام الحكومة بإيجاد البدائل الآمنة والزام مشغلي الرحلات البحرية بين سقطرى وحضرموت باتباع اقصى درجات معايير السلامة والأمان المطلوبة.. موجها نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالتنسيق مع الخطوط الجوية اليمنية لتسيير رحلات جوية إلى سقطرى، وفق الظروف والإمكانات المتاحة وبما يساعد على التنقل الآمن لأبناء أرخبيل سقطرى.

كما وجه رئيس الوزراء، محافظ سقطرى بالزام الصيادين وربابنة السفن وأبناء الأرخبيل على توخى اقصى درجات الحيطة والحذر في الوقت الراهن جراء المنخفض المداري المتوقع في الساعات القادمة وعدم ارتياد السواحل والابتعاد عن مصبات الاودية ومجاري السيول.

بدورهم، أكد محافظ سقطرى وركاب السفينة لرئيس الوزراء ان جميع الطاقم والركاب بصحة جيدة ..معربين عن تقديرهم لمتابعة رئيس الوزراء والجهود التي بذلت للبحث عنهم حتى العثور عليهم وعودتهم سالمين.