مقاومة ذي ناعم تأسر مقاتلاً حوثياً مدرج في كشوف "الجيش الوطني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

في فضيحة جديدة لقيادة محور البيضاء المحسوبة على حزب الإصلاح، كشفت المقاومة الشعبية عن مشاركة عسكريين تابعين للجيش الوطني في صفوف الحوثيين خلال الهجوم الذي شنته المليشيا الكهنوتية فجر الجمعة في جبهة قانية، مؤكدة إلقاء القبض على أحدهم.



وتمكنت كتيبة النصر التابعة لمقاومة ذي ناعم بقيادة العقيد محمد مطلوب العمري، من إلقاء القبض على أحد العناصر الحوثية في جبهة قانية بعد التفاف فاشل قام به بعض مجاميع الحوثة على مواقع الخدار، طبقاً لما أورده العميد حسين العمري.

وأضاف إن أسر العنصر جاء بعد إصابته بطلقتين وقد تم أخذ سلاحه وبطاقته فيما لاذ بقية المهاجمين بالفرار؛ ليتضح بعد ساعات من التحري أن الأسير أحد منتسبي لواء المجد بمحور ذمار التابع للشرعية.

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وطالب العميد العمري قيادة محور البيضاء وقيادة جبهة قانية "بإحضار كل من قام بعملية الالتفاف وإلا سيضطر أبطال المقاومة للقيام بعملهم تجاه المتحوثين بلباس الشرعية".

وفي 19 من الشهر الجاري سجلت فضيحة على رصيد جيش شرعية الإخوان بوصول علي الصبري، مدير مالية محور البيضاء، إلى صنعاء مع عدد آخر من مساعديه ومرافقيه واستقباله من قبل قيادات المليشيات الحوثية، حيث ظهر الصبري الذي شغل مديراً لمكتب قائد المحور أيضاً عبدالرب الأصبحي إلى جوار القيادي الحوثي محمد البخيتي في الوقت الذي كانت البيضاء تشهد توتراً واستنفاراً لمواجهة وشيكة بين قبائل النكف والمليشيات.

وكان العقيد عبدالله الحميقاني عضو المكتب التنفيذي للمحافظة كشف في مارس الماضي عن تعمد مؤخرة اللواء 117 وكتائب من لواء المجد الموجودة خلف منطقة الفالق والهجر جهة ماهليه عدم تعزيز الوحدات العسكرية والمقاومة الشعبية في جبهة قانية عند وقوع هجمات حوثية.

وأضاف إن تلك الوحدات تنتظر حتى يسقط الحوثي قانية ليسطوا ويتفيدوا اللواء والكتائب المكونة من عدد من المصفحات وعربات مدرعة وبي إم بي وعشرات الأطقم من الأمن والجيش.

وأكد أن القيادة العسكرية المتواجدة في المعسكرات القريبة من مواقع الجبهات تنتظر سقوط الجبهات فقط حتى يتسنى لها نهب المعسكرات وتهرب كما حدث في نهم والجوف.