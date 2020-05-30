عمال النظافة في عدن يواصلون جهودهم رغم كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

يواجه عامل النظافة "كوفيد19" على الدوام بصدر رحب، ويواجه خطر الإصابة بالأمراض بسبب تفشي الجراثيم والفطريات حول حاويات القمامة وداخلها، في ظل الأمراض المعدية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة في المحافظة التي صارت موبوءة بعدة حميات بسبب الفيضانات التي أغرقت عدن قبيل شهر رمضان المبارك.



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ويقول عمال في قطاع النظافة في الشيخ عثمان، بالعاصمة عدن: "نتمنى من أصحاب المحلات والمطاعم أن يكونوا على قدر أكبر من المسؤولية، لأننا لا نرى أي بادرة من جهتهم، أما في شهر رمضان هذا العام كان العمل مضاعفا، فقد اشتغل العمال بكل مجهودهم من أجل نظافة المديريات".

ويضيف: "ندعو المواطنين وملاك المحلات والمطاعم إلى تخفيف العبء على قطاع النظافة، بتحمل كل مواطن مسؤولياته برمي النفايات في أماكنها المخصصة، وربط أكياس القمامة جيداً، وعدم رمي المخلفات أو الأكياس أو العلب في الشارع بشكل عشوائي أو رميها من السيارات"