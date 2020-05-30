شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : الجيش الليبى يعلن مقتل قائد ميليشيا سورية مدعوم من تركيا بالعاصمة طرابلس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شعبة الإعلام الحربى، التابعة للجيش الليبى، مقتل قائد فرقة السلطان مراد المرتزق السوري "مراد أبو حمود العزيزى" المدعوم تركياً في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس .

كان الجيش الليبى قد أكد أنه تمكن من تدمير المليشيات والمرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا، فى أكثر من محور أبرزها، مثلث الكهرباء – وكوبري المطار – وشارع الغاز – ومحور الرملة ، وألحقت بهم خسائراً كبيرة في صفوفهم .

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ولفت الجيش الليبى إلى تمكن وحداته العسكرية من غنم عددٍ من الآليات ، وبسط السيطرة الكاملة على المناطق المذكورة، علماً بأن الاشتباكات لازالت مستمرة في محور كازيرما ، وذلك بعد ما حاولت مجموعات المليشيات صباح الجمعة التقدم إلى مراصد القوات المسلحة .

وأشار الجيش الليبى إلى حرصه على سلامة المدنيين، وإن إرجاعهم وإجبارهم على البقاء في مناطق العمليات العسكرية واستخدامهم كدروعٍ بشرية، من قبل المليشيات تُعدّ من أنذل التصرفات التي تشهدها حرب تحرير العاصمة طرابلس .