شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير: الانتقالي يدق ساعة الصفر ويوجه ضربة ساحقة قصمت ظهر الرئيس هادي..مصرع قائد عسكري كبير كان الرئيس هادي يعتبره ذراعه الايمن في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير: الانتقالي يدق ساعة الصفر ويوجه ضربة ساحقة قصمت ظهر الرئيس هادي..مصرع قائد عسكري كبير كان الرئيس هادي يعتبره ذراعه الايمن في ابين

2020/05/30 الساعة 11:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير: الانتقالي يدق ساعة الصفر ويوجه ضربة ساحقة قصمت ظهر الرئيس هادي..مصرع قائد عسكري كبير كان الرئيس هادي يعتبره ذراعه الايمن في ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.