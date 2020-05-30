شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:انقلاب مباغت ضد الرئيس هادي وصدور قرار مباغت وخطير صعقه واثار جنونه لأنه سيجعله يختفي تماما ولن يكون له اي ظهور اطلاقا ( نص القرار الخطير ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:انقلاب مباغت ضد الرئيس هادي وصدور قرار مباغت وخطير صعقه واثار جنونه لأنه سيجعله يختفي تماما ولن يكون له اي ظهور اطلاقا ( نص القرار الخطير )

2020/05/30 الساعة 09:42 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:انقلاب مباغت ضد الرئيس هادي وصدور قرار مباغت وخطير صعقه واثار جنونه لأنه سيجعله يختفي تماما ولن يكون له اي ظهور اطلاقا ( نص القرار الخطير ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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