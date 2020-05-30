تعز.. إقرار عدد من الإجراءات بصورة عاجلة  لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

تعز - الخليج 365

أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا في محافظة تعز، في اجتماعها الاستثنائي، برئاسة الدكتورة ايلان عبدالحق وكيل المحافظة للشؤون الصحية نائب رئيس اللجنة، عددا من القرارات الاحترازية والوقائية، وذلك بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا في المحافظة.



واستعرض الاجتماع الوضع الوبائي والصعوبات والعراقيل التي تواجه مكتب الصحة في تنفيذ الاجراءات الوقائية وما يتطلبه الوضع الراهن بعد تفشي الوباء وتنفيذ تلك الاجراءات كضرورة ملحة دون تاخير .

وناقش الاجتماع سرعة تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة بتسخير كل موارد المحافظة المتاحة لمواجهة وباء كورونا في الوقت الراهن، وفق آلية واضحة وشفافة لإدارتها حسب الاولوية والأهمية في مواجهة الوباء.

وأقرت اللجنة في ختام اجتماعها عددا من القرارات الالزامية منها :

- إقرار حظر التجوال لساعات معينة للبدء باجراءات تنفيذ الرش الضبابي والتعقيم للشوارع والحارات في المدينة وعدد من المناطق الموبوءة.

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- اغلاق المطاعم والبوفيات والسماح فقط بالأكل السفري شريطة الالتزام بالاجراءات الوقائية .

- منع دخول القات لمدة ثلاثة أيام ، والسماح بعد ذلك بدخوله بنظام معين بحيث يمكن توزيعهم بالحارات بموجب تصاريح واجراءات معينة تمنع الإزدحام .

- اغلاق المناطق المصنفة بأنها موبوءة، من اجل الرش والتعقيم وتقصي الحالات بحسب خطة مكتب الصحة.

- الزام جميع الباعة في المحلات التجارية والاسواق بالالتزام بالكمامات والقفازات والتعقيم اثناء ممارسة عملهم وفرض غرامة مالية بمن يخالف تلك الاجراءات وإقفال محلاتهم .

- الزام المستشفيات العامة والخاصة بعمل غرف خاصة لفرز المرضى، وارتداء ادوات السلامة للكادر الصحي وكل العاملين في تلك المستشفيات والالتزام بالرش والتعقيم والعمل كوحدة واحدة تحت اشراف مكتب الصحة واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين.

-ضرورة اغلاق المساجد واتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بمن يخالف التوجيهات.

ودعت لجنة الطوارئ وسائل الاعلام والصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تكثيف توعية المجتمع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لضمان تجنب الاصابة بفيروس كورونا والالتزام بالبقاء بالمنازل والخروج للضرورة فقط.