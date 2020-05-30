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التحالف يقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء

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اليمن العربي ـ البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء

الخليج 365 ـ البيضاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 30/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من جبهة قانية، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

 

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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