التحالف يقصف مواقع للمليشيا في باقم بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 30/أيار/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربي السعودية، تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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