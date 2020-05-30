الإمارات في اليمن.. يد تبني ويد تحارب الجوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني لمساعدة لبلادنا، وتخفيف حدة معاناة شعبه الذي أنهكته صراعات الإنقلاب.

ﻭﺯﻋﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ 770 ﻃﻨﺎً ﻭ 400 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ،

فقد وزعة الإمارات ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ما يزيد عن 700,400 كيلو جراما من المساعدات لأهالي محافظة حضرموت جنوبي اليمن.

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ويأتي ذلك ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ خاصة ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﻴﺎﻥ، ﻣﻤﺜﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻈﻔﺮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ.

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، الذراع الإنسانية في اليمن، كثفت من ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ أﻫﺎﻟﻲ حضرموت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ ‏« ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ‏» .

ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﺴﻲ ﻣﻤﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺑﺤﻀﺮﻣﻮﺕ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ‏ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.

ﻭﺳﻴﺮﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، 18000 ﺳﻠﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺗﺰﻥ ‏770 ﻃﻨﺎً ﻭ 400 ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ نحو ‏90000 ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ