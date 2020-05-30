حضرمي مصاب بـ"كوفيد - 19" يكشف عن تفاصيل معاناته مع المرض "فيديو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

كشف مواطن من محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، عن تفاصيل أليمة خاضها - مؤخرا - عقب إصابته بفيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد.



وقال المريض الذي يتماثل للشفاء - بفضل الله - في مقطع مصور: "دخلت في حالة لا يعلمها إلا الله، المرض مخيف جدا، ومزعج جدا جدا جدا، والأعمار بيد الله".

وأضاف المريض: "الله لا يبلي أحد بالكحة التي مريت بها، حتى البغلم الذي تريد قذفه من جوفك تبذل فيه جهدا غير طبيعي من أجل إخراجه؛ هذا إذا تمكنت منه بصعوبة بالغة أصلاً".

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وتابع المريض: "هذا كله، ناهيك عن الحمى الشديدة الغريبة التي تباغتك ساعة بعد ساعة، ناهيك عن ضيق التنفس والأوكسجين الذي يتم تثبينه فيك بالساعات".

وأكد المريض الحضرمي: أن "جنود من جنود الله سبحانه وتعالى على الأرض قامت بتوفير العناية الكاملة لي".

واستطرد المريض قائلا: "العناية والرعاية الطبية التي تلقيتها لا تحلم أن تجدها حتى في المستشفيات الخاصة التي تدفع فيها المال".

ودعا المريض في المقطع المصور، أبناء حضرموت إلى احترام الجهود الطبية المبذولة في مراكز العلاج، والحفاظ على أرواحهم من الإصابة بهذا المرض الفتاك .. سائلا الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يجنب حضرموت والعالم كل مكروه