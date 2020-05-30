شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مدينة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 الخليج 365 ـ عدن انقطع التيار الكهربائي، السبت 30 مايو/ايار 2020، بشكل كامل عن مدينة عدن.

وأكد سكان في المدينة انقطاع التيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة. Advertisements وحمل المواطنون السلطات كامل المسؤولية عن هذا الانقطاع. بدورها اوضحت مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن ان انقطاع التيار ناجم عن خلل فني.

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