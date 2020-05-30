طيران العدوان يشن 50 غارة على خمس محافظات خلال الساعات الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 50 غارة على خمس محافظات، واستمرت خروقات القوى المُعادية لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر محلي أن خروقا قوى العدوان بلغت 41 خرقاً بينها ثلاثة خروق بقصف مدفعي لعدد 10 قذائف و38 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، فيما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على منطقة ذويب، وأربع غارات على مديريتي الظاهر وحيدان، وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارتين على مديرية باقم.

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وذكر المصدر أن الطيران استهدف محافظة حجة بـ 14 غارة توزعت على مديريتي حرض وحيران ومنطقة الجر في مديرية عبس.

وفي محافظة الجوف، شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية خب والشعف، وثلاث غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم.

وأفاد المصدر أن الطيران شن ثماني غارات على مديرية مجزر وست غارات على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مأرب ، كما شن خمس غارات على منطقة قانية في محافظة البيضاء.