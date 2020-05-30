إب.. امرأة تقتل زوجها إثر خلافات أسرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

إب - الخليج 365

أقدمت امرأة من سكان مدينة إب القديمة، وسط اليمن، على قتل زوجها ولاذت بالفرار، قبل أن يُعلن القبض عليها لاحقاً.



وقالت المصادر المحلية، إن امرأة قتلت زوجها في منزلهم الكائن بحي "المخلولة" بالمدينة القديمة، على إثر خلافات أسرية، ولاذت إلى مكان مجهول بعد أن أغلقت المنزل وأوصلت أبناءها إلى منزل شقيق زوجها الساكن في نفس الحي.

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وكان شقيق المجني عليه قد عثر على شقيقه جثة هامدة، وأبلغ أجهزة المباحث التي أعلنت القبض على الزوجة بمساعدة الأهالي.

وأفادت مباحث أمن إب الخاضعة للحوثيين أن الجانية اعترفت بالجريمة وقالت أنها أقدمت على الجريمة بسبب خلافات أسرية، وأوضحت أنها قامت بضرب زوجها على رأسه بـ "بلكه" حتى أفقدته الوعي وبعد ذلك قامت بربط عنقه بـ "شميز" وسحبه الى غرفة النوم وبعد التأكد من وفاته قامت بلفه ببطانيه وغادرت المنزل.

وتزايدت وتيرة الجرائم الجنائية ذات الطابع الأسري في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ خمس سنوات.