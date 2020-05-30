"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا السبت 30 مايو /أيار 2020:

- باحث سياسي يمني يكشف ما وراء إعلان الإدارة الذاتية للجنوب وما دفع الانتقالي لهذا القرار https://www.elyamnelaraby.com/482993 - الأرصاد يعلن عن النشرة الجوية المتوقعة للمنخفض الجوي https://www.elyamnelaraby.com/482984 - الرئيس الأمريكي يدافع عن قراره ضد مواقع التواصل ويلمح لتوكل كرمان https://www.elyamnelaraby.com/482978 - المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مثلث البرح غرب تعز Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/482968 - استهداف حوثي واسع على مناطق متفرقة من الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/482966 - المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/482960 - المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية على حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/482958 - مليشيا الحوثي تطال مزارع المواطنين في الطور جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/482955

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