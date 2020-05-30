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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
الخليج 365 ـ حجة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 30/أيار/2020 تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية حرض تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية
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