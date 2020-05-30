مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 30/أيار/2020 تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن. Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية حرض تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية

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