شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تعلن موعد إطلاق أول رحلة طيران وتفتح باب الحجز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية في مصر، إن شركة “مصر للطيران” طرحت أول رحلة طيران دولية من القاهرة إلى فرانكفورت في 5 يونيو المقبل.

وأعلنت الشركة عبر منصاتها المختلفة أن باب الحجز مفتوح لهذه الرحلة عبر مكاتب مصر للطيران أو الاتصال بمركز الاتصال 1717 أو 090070000.

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وأوضحت الصحيفة أن هناك عدد من شركات الطيران تدرس استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى مطار القاهرة الدولي في شهر يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر أن مطار القاهرة والمطارات المصرية على أتم الاستعداد لعودة حركة الطيران وأكدت المصادر أنه بالرغم من ذلك “ننتظر قرار الحكومة بعودة حركة الطيران الدولي بمصر بعد فرض قيود على الحركة الجوية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا”.

وتتزامن هذه العودة مع قرار العديد من الدول تخفيف قيود السفر مثل إيطاليا وألمانيا، التي قررتا تخفيف إجراءات قيود السفر داخل الاتحاد الأوروبي.