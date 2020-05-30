شكرا لمتابعة خبر عن مليشيا الإنتقالي تعلن بدء الهجوم بالسلاح الثقيل على مواقع القوات الحكومية في محافظة أبين"شاهد تفاصيل أكثر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل قليل، عن بدء الهجوم على مواقع تابعة للقوات الحكومية في محافظة أبين جنوب اليمن.

وقال محمد النقيب، المتحدث بأسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين التابع لمليشيا الإنتقالي، إن المليشيات بدأت استهداف مواقع تابعة للقوات الحكومية بالسلاح الثقيل.

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وأضاف النقيب على صفحته بـ "تويتر": مدفعية قوات الانتقالي الجنوبي تستهدف في هذه الانثاء اليات تابعة العدو "أي القوات الحكومية"، مشيرا إلى أن القصف جاء بعد محاولت القوات الحكومية استحداث دفاعات ومواقع جديدة.

وأشار إلى أن المواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي بشكل عام تشهد تبادل للقصف المدفعي.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد وصلت في الأيام الماضية إلى مشارف مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الإنتقالي، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.