المشتركة تتصدى لهجوم حوثي في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا ذكرت، أن مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة في المديرية، دون ان تحقق تقدما، فقد تم كسرها بكل صلابة. وأضافت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من كسر الهجوم وتكبيد عناصر المليشيا خسائر بشرية ومادية فيما لاذ البقية منهم بالفرار بإتجاه أوكارهم. ويأتي تصدي القوت المشتركة للهجوم بعد إحباط محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في مديرية حيس، ضمن خروقات المليشيات للهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار والقضاء على مساعي السلام.

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